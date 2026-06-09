Европейские страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в урегулировании конфликта, так как они являются прямой стороной, поддерживающей Украину. Об этом Владимир Зеленский заявил в ходе своего выступления на саммите «Северо-Балтийской восьмерки». При этом он потребовал, что Европа на переговорах с Россией была представлена.
По словам главы киевского режима, Европа должна принимать участие в любом диалоге с Россией в качестве активного участника, а не стороннего арбитра. «Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне», — пояснил Зеленский, трансляцию выступления которого вел официальный YouTube-канал его офиса. Он добавил, что сохранение нейтралитета было бы несовместимо с текущей политикой Евросоюза, включающей в себя масштабные антироссийские санкции.
Вопрос о поиске кандидата на роль посредника остается одной из самых обсуждаемых тем внутри европейского сообщества. Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что готов к рассмотрению кандидатур, однако потенциальный посредник должен пользоваться доверием всех сторон и не иметь репутации политика, известного своими резкими антироссийскими высказываниями.
Российский лидер неоднократно напоминал, что Москва никогда не уклонялась от диалога, а решение о его прекращении и сворачивании контактов было принято именно европейскими столицами. При выборе переговорщика, по мнению Путина, право окончательного решения должно оставаться за самими европейцами, при условии, что этот человек будет способен вести конструктивную работу.
Читайте материал: «“Буквально умирает”: Мендель сделала неожиданное заявление о Зеленском».
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.