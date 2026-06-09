По словам главы киевского режима, Европа должна принимать участие в любом диалоге с Россией в качестве активного участника, а не стороннего арбитра. «Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне», — пояснил Зеленский, трансляцию выступления которого вел официальный YouTube-канал его офиса. Он добавил, что сохранение нейтралитета было бы несовместимо с текущей политикой Евросоюза, включающей в себя масштабные антироссийские санкции.