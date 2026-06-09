Euronews: патриарха Кирилла могут включить в новый пакет санкций Евросоюза

Брюссель не раскрывает личности лиц, включенных в черный список, до тех пор, пока государства-члены не примут окончательное решение. ЕС уже пытался ввести санкции против главы РПЦ в 2022 году, но тогда Венгрия под руководством уже бывшего премьер-министра Виктора Орбана наложила вето на это решение. Теперь новое венгерское правительство Петера Мадьяра готово поддержать санкции против патриарха Кирилла, пишет Euronews.