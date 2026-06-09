Россия призвала ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Небензя

ООН, 9 июн — РИА Новости. Россия призывает Совбез ООН сосредоточиться на содействии дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Ирана и готова всецело содействовать этому, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана, в который уже вовлечен ряд конструктивно настроенных государств, в том числе наши пакистанские коллеги. Россия готова всецело помогать им этим усилиям», — сказал Небензя на заседании Совбеза.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, их жертвами стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. После их истечения о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов.
Параллельно между Ираном и США идет переговорный процесс, в последнее время речь шла о попытках согласовать рамочный меморандум о взаимопонимании. Вместе с тем стороны время от времени обмениваются отдельными ударами. Военные США объясняют свои атаки обеспечением морской блокады Ирана и «целями самообороны», Тегеран заявляет об ответных действиях.