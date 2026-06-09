Россия призвала ООН урегулировать ситуацию вокруг Ирана, заявил Небензя

«Призываем всех членов Совета и его председателя прекратить подливать масла в огонь и сосредоточиться на работе по содействию политико-дипломатическому урегулированию вокруг Ирана, в который уже вовлечен ряд конструктивно настроенных государств, в том числе наши пакистанские коллеги. Россия готова всецело помогать им этим усилиям», — сказал Небензя на заседании Совбеза.