В ФРГ объяснили провал на выборах в СБ ООН двойными стандартами Берлина

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Неизбрание Германии в число непостоянных членов Совета Безопасности ООН связано с двойными стандартами Берлина в подходе к международному праву и низкой «дипломатической продуктивностью». Такая оценка содержится в статье депутата Европарламента, сопредседателя партии BSW Фабио Де Мази и профессора Галле-Виттенбергского университета имени Мартина Лютера, специалиста по международным отношениям и европейской политике Йоханнеса Варвика, опубликованной в газете Berliner Zeitung.
В статье отмечается, что голосование по непостоянным членам СБ ООН происходит тайно, поэтому официального объяснения тому, кто как и почему голосовал, нет. «Но очевидно, что решающими факторами были двойные стандарты Германии в отношении к международному праву и ее низкая “дипломатическая продуктивность”, которую недавно публично раскритиковала и экс-канцлер [Ангела] Меркель», — отметили авторы. Они напомнили, что раньше на протяжении многих десятилетий ФРГ выступала в ООН за дипломатическое урегулирование конфликтов и сбалансированные отношения между Западом и Востоком, Севером и Югом.
Однако уже при предыдущем правительстве ФРГ, когда главой МИД была Анналена Бербок, и при кабмине Фридриха Мерца Германия стала стремительно терять свой авторитет в мире, указали авторы. Страны глобального Юга «нехорошо отнеслись» к позиции Берлина по конфликту на Украине, ситуации в секторе Газа, а также действиям США и Израиля против Ирана и Ливана. «Доверие к Германии находится на самой низкой точке и результат голосования является подтверждением этому», — считают Де Мази и Варвик.
При этом они отметили, что поиск баланса интересов, напротив, должен быть в исконных германских интересах. «Ведь раскручивание спирали санкций против России и войны на Ближнем Востоке в значительной степени способствовали росту цен на энергоносители и кризису германской промышленной модели», — говорится в статье. Авторы указали на то, что власти ФРГ отказываются от дипломатических инициатив в ситуации вокруг Украины, ссылаясь на международное право, но игнорируют его при оценке действий США или Израиля.
«Испорченная репутация Германии будет иметь и экономические последствия, поскольку Германия как бедная сырьем экспортно ориентированная страна сильнее, чем другие, зависит от международных цепочек поставок и импорта энергоносителей. Раньше говорили, что Германия является экономическим великаном и политическим карликом. Скоро грозит карликовость на всех плоскостях», — предупредили эксперты. «Поражение в Нью-Йорке является серьезным ударом для самопровозглашенного “канцлера внешних дел” Фридриха Мерца, который внутри страны настолько непопулярен, как никакой другой канцлер до него», — подытожили авторы.
Ранее Генассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета Безопасности, ими стали Австрия, Зимбабве, Киргизия, Португалия, Тринидад и Тобаго. Зимбабве, а также Тринидад и Тобаго получили места без конкуренции в своих региональных группах, в свою очередь Австрия и Португалия обошли Германию в борьбе за места от западноевропейской группы.