В ФРГ объяснили провал на выборах в СБ ООН двойными стандартами Берлина

В статье отмечается, что голосование по непостоянным членам СБ ООН происходит тайно, поэтому официального объяснения тому, кто как и почему голосовал, нет. «Но очевидно, что решающими факторами были двойные стандарты Германии в отношении к международному праву и ее низкая “дипломатическая продуктивность”, которую недавно публично раскритиковала и экс-канцлер [Ангела] Меркель», — отметили авторы. Они напомнили, что раньше на протяжении многих десятилетий ФРГ выступала в ООН за дипломатическое урегулирование конфликтов и сбалансированные отношения между Западом и Востоком, Севером и Югом.