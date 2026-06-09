В США перечислили четыре ключевых пункта ядерных переговоров с Ираном

Третье направление — демонтаж ядерных объектов. Американская сторона требует от Ирана ликвидировать три ключевые ядерные площадки в Натанзе, Фордо и Исфахане. По этим объектам в прошлом году был нанесен удар в рамках операции США «Полуночный молот». Иран рассматривал возможность демонтажа двух из них, но настаивает на сохранении одного объекта в рабочем состоянии, в том числе для демонстрации права на обогащение.