В США перечислили четыре ключевых пункта ядерных переговоров с Ираном

Стороны выделили четыре ключевых направления дискуссий. Первое касается продолжительной приостановки обогащения урана. Вашингтон на протяжении нескольких месяцев добивался от Тегерана прекращения этой деятельности сроком не менее чем на два десятилетия. Иранская сторона предложила 10-летний мораторий, однако, по оценке американских чиновников, компромисс может быть найден на отметке в 15 лет.
Второй пункт переговоров связан со снижением уровня обогащения. США планируют взаимодействовать с МАГАТЭ для уменьшения степени обогащения урана, имеющегося в распоряжении Ирана, играя в этом процессе активную роль. При этом Тегеран настаивает, что Вашингтон может выступать лишь в качестве наблюдателя. Публично иранские власти не подтверждали намерение отказаться от имеющихся запасов урана.
Третье направление — демонтаж ядерных объектов. Американская сторона требует от Ирана ликвидировать три ключевые ядерные площадки в Натанзе, Фордо и Исфахане. По этим объектам в прошлом году был нанесен удар в рамках операции США «Полуночный молот». Иран рассматривал возможность демонтажа двух из них, но настаивает на сохранении одного объекта в рабочем состоянии, в том числе для демонстрации права на обогащение.
Четвертый пункт касается допуска инспекторов на внезапные проверки. США настаивают, чтобы международные наблюдатели получили возможность в любое время проводить внеплановые инспекции на любых объектах на территории Ирана. Как отмечает издание, многие предполагаемые ядерные площадки расположены на военных базах КСИР, куда инспекторов допускали крайне редко.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон планирует продолжать работу над достижением ядерной сделки с Тегераном.