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ТАСС: над Персидским заливом курсируют два стратегических самолета-заправщика США

Еще один аналогичный борт находится в небе в районе западного побережья залива.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Два стратегических транспортных самолета-заправщика США курсируют над нейтральными водами Персидского залива недалеко от воздушного пространства Ирана. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

«Два самолета Boeing KC-46A Pegasus, вылетевших из Тель-Авива, в настоящее время курсируют над нейтральными водами Персидского залива невдалеке от границы воздушного пространства Ирана», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что еще один аналогичный борт находится в небе в районе западного побережья Персидского залива.

Ранее сообщалось, что Пентагон начал расследование крушения вертолета ВС США у Ормузского пролива. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что вертолет Apache был сбит иранскими силами и подчеркнул, что американская сторона должна ответить на это.

В интервью телеканалу ABC News американский президент также отмечал, что возобновление широкомасштабной военной операции США против Ирана стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к закрытию Ормузского пролива еще на многие месяцы.

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