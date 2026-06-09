ТАСС: над Персидским заливом курсируют два стратегических самолета-заправщика США

«Два самолета Boeing KC-46A Pegasus, вылетевших из Тель-Авива, в настоящее время курсируют над нейтральными водами Персидского залива невдалеке от границы воздушного пространства Ирана», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что еще один аналогичный борт находится в небе в районе западного побережья Персидского залива.
Ранее сообщалось, что Пентагон начал расследование крушения вертолета ВС США у Ормузского пролива. При этом президент США Дональд Трамп заявил, что вертолет Apache был сбит иранскими силами и подчеркнул, что американская сторона должна ответить на это.
В интервью телеканалу ABC News американский президент также отмечал, что возобновление широкомасштабной военной операции США против Ирана стало бы дорогостоящим шагом и привело бы к закрытию Ормузского пролива еще на многие месяцы.