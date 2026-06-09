Венгерский премьер ждет Зеленского в Закарпатье

Вопрос восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье является ключевым для Будапешта на протяжении последних лет. Власти Венгрии неоднократно указывали, что с 2015 года этнические венгры в регионе были лишены возможности использовать родной язык в сфере культуры и образования. Предыдущее правительство страны во главе с Виктором Орбаном также занимало жесткую позицию по этому вопросу, неоднократно предупреждая, что без устранения дискриминации Киеву не стоит рассчитывать на поддержку Венгрии в евроинтеграционных стремлениях.