Венгерский премьер ждет Зеленского в Закарпатье

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о намерении провести личную встречу с Владимиром Зеленским для окончательного закрепления договоренностей по защите прав этнических венгров в Закарпатье. В качестве площадки для переговоров глава венгерского правительства предложил город Берегово, где большинство населения составляют венгры.
По словам Мадьяра, недавние договоренности, достигнутые на уровне дипломатов 3 июня, требуют перехода в политическую плоскость. «Пока это соглашение на экспертном уровне, так что еще предстоит закрепить его политически», — пояснил он в интервью телекомпании ATV. Премьер подчеркнул, что Будапешт ожидает от Киева реальных действий, а не только деклараций.
Венгерская сторона намерена сделать соблюдение прав закарпатского меньшинства обязательным пунктом плана действий Украины по вступлению в Евросоюз. Мадьяр подтвердил, что Будапешт будет внимательно следить за выполнением обязательств и готов остановить процесс европейской интеграции Украины в случае нарушения прав венгров.
Вопрос восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье является ключевым для Будапешта на протяжении последних лет. Власти Венгрии неоднократно указывали, что с 2015 года этнические венгры в регионе были лишены возможности использовать родной язык в сфере культуры и образования. Предыдущее правительство страны во главе с Виктором Орбаном также занимало жесткую позицию по этому вопросу, неоднократно предупреждая, что без устранения дискриминации Киеву не стоит рассчитывать на поддержку Венгрии в евроинтеграционных стремлениях.