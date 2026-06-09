Зеленский представил Латвии, Литве и Эстонии инициативу Drone Deal

На этом фоне в публикации напоминается, что в мае Служба внешней разведки России заявляла о подготовке Киевом действий, связанных с использованием территории прибалтийских государств для запуска беспилотников в направлении российских регионов. В СВР утверждали, что такой подход, по мнению украинской стороны, мог бы сократить время подлета аппаратов и повысить эффективность их применения.