Зеленский представил Латвии, Литве и Эстонии инициативу Drone Deal

Владимир Зеленский заявил о готовности Украины развивать сотрудничество с Латвией, Литвой и Эстонией в сфере беспилотных технологий. Как сообщает «Европейская правда», соответствующую инициативу под названием Drone Deal он представил во время пресс-конференции в Таллине.
По словам Зеленского, одной из целей проекта должно стать решение проблемы появления беспилотников над территориями прибалтийских государств. Для этого Киев предлагает направить в страны региона специальные экспертные группы, которые будут участвовать в организации взаимодействия и усилении мер защиты от дронов.
Украинский лидер отметил, что инициатива не ограничивается вопросами поставок техники или закупок оборудования. По его словам, соглашение предполагает более широкий формат сотрудничества в данной сфере.
В числе направлений взаимодействия названы совместное производство беспилотников и использование опыта, полученного Вооруженными силами Украины в ходе боевых действий.
Позднее украинские СМИ сообщили, что премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс подписал соглашение о присоединении к Drone Deal. При этом детали практической реализации проекта и конкретные механизмы взаимодействия сторон пока не раскрываются.
На этом фоне в публикации напоминается, что в мае Служба внешней разведки России заявляла о подготовке Киевом действий, связанных с использованием территории прибалтийских государств для запуска беспилотников в направлении российских регионов. В СВР утверждали, что такой подход, по мнению украинской стороны, мог бы сократить время подлета аппаратов и повысить эффективность их применения.
Интерес к инициативе вызывает то, что в представленных заявлениях Drone Deal рассматривается не только как технологический проект, но и как формат долгосрочного сотрудничества в области беспилотных систем между Украиной и странами Балтии, однако конкретные параметры такого партнерства на данный момент официально не уточняются.
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