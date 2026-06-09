Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль заявил о готовности нанести новый удар по Ирану

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Он заявил о готовности Армии обороны Израиля нанести «еще один серьезный и глубокий» удар по Ирану.

Израильская армия находится в состоянии повышенной готовности, сообщил начальник Генштаба генерал-лейтенант Эяль Замир. Он заявил о готовности Армии обороны Израиля нанести «еще один серьезный и глубокий» удар по Ирану.

«Армия обороны Израиля остается в состоянии повышенной готовности и будет действовать решительно везде, где мы выявим угрозу для израильского гражданского населения. Удар, который мы нанесли по Ирану, был подготовкой к гораздо более значительному и мощному удару», — указано в сообщении ЦАХАЛа в Telegram-канале.

7 июня Иран впервые с начала перемирия ударил ракетами по Израилю в ответ на атаки ЦАХАЛа по Ливану. Израильская армия ответила ударами по военным объектам в Иране. На следующий день Иран объявил о прекращении ударов по Израилю. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в свою очередь заявил, что операция против ливанской группировки «Хезболла» еще не завершена.

Подробнее — в материале «Ъ» «Друг Бейрут не бросит».

Узнать больше по теме
Израиль: главный союзник США на Ближнем Востоке в состоянии постоянной напряженности
Израиль — одна из самых обсуждаемых стран мира. Небольшое по площади государство на Ближнем Востоке играет непропорционально большую роль в международной политике, безопасности и технологиях. В материале — главное об одном из важнейших союзников США.
Читать дальше