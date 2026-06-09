Небензя: политизация работы СБ ООН по Ирану помешает возобновить деятельность МАГАТЭ

«Дальнейшая политизация работы СБ ООН по данному сюжету лишь подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации, а также будет негативно влиять на перспективы переговорного решения, — сказал он на заседании Совбеза по санкциям в отношении Ирана. — Помимо этого, такой неконструктивный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана в результате незаконных и безрассудных действий США и Израиля».