Небензя: политизация работы СБ ООН по Ирану помешает возобновить деятельность МАГАТЭ

ООН, 9 июня. /ТАСС/. Политизация работы Совета Безопасности (СБ) ООН по вопросу санкций в отношении Ирана приведет лишь к дальнейшей эскалации, а также помешает сформировать условия для возобновления работы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в исламской республике. Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
«Дальнейшая политизация работы СБ ООН по данному сюжету лишь подстегнет дальнейшее раскручивание спирали эскалации, а также будет негативно влиять на перспективы переговорного решения, — сказал он на заседании Совбеза по санкциям в отношении Ирана. — Помимо этого, такой неконструктивный подход будет мешать формированию условий для возобновления проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, которая была подорвана в результате незаконных и безрассудных действий США и Израиля».
Глава российского постпредства также указал, что «никаких оснований для проведения брифинга» комитета Совбеза 1737 по иранским санкциям «нет и не будет». «Данный орган прекратил существование в 2015 году, и каких-либо решений о возобновлении его работы совет не принимал», — отметил Небензя.