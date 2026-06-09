Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Папа римский встретился с рэпером Bad Bunny в Мадриде

Папа римский Лев XIV провел короткую аудиенцию с пуэрто-риканским рэпером Bad Bunny на стадионе «Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Папа римский Лев XIV провел короткую аудиенцию с пуэрто-риканским рэпером Bad Bunny на стадионе «Бернабеу» в Мадриде. Об этом сообщает Reuters.

Музыкант в этот момент находился в гастрольном турне по Испании. Ватикан уточняет, что понтифик встретился с рэпером и его семьей. В Ватикане добавили, что не планируют публиковать какие-либо фотографии этой встречи. Также понтифик встретился с верующими, коротко поприветствовав их, после чего покинул стадион.

Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио) — пуэрто-риканский рэпер и певец, работающий в жанрах латин-трэп и реггетон. Он три года подряд (2020−2022) признавался самым прослушиваемым исполнителем на Spotify, а в 2026 году его альбом «Deb Tirar Ms Fotos» стал первым полностью испаноязычным альбомом, получившим премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Бэд Банни принципиально поет только на испанском, активно используя пуэрто-риканский сленг, и известен своей критикой колониального статуса родного острова.

Узнать больше по теме
Биография Папы Римского Льва XIV (Роберта Фрэнсиса Прево)
Роберт Фрэнсис Превост (в русскоязычной среде также встречается вариант написания фамилии Прево) стал главой Римско-католической церкви и Ватикана в мае 2025 года. Собрали главное из биографии Папы Римского Льва XIV: возраст, образование, личная жизнь и отношение к России.
Читать дальше