Папа римский встретился с рэпером Bad Bunny в Мадриде

Bad Bunny (настоящее имя Бенито Антонио Мартинес Окасио) — пуэрто-риканский рэпер и певец, работающий в жанрах латин-трэп и реггетон. Он три года подряд (2020−2022) признавался самым прослушиваемым исполнителем на Spotify, а в 2026 году его альбом «Deb Tirar Ms Fotos» стал первым полностью испаноязычным альбомом, получившим премию «Грэмми» в номинации «Альбом года». Бэд Банни принципиально поет только на испанском, активно используя пуэрто-риканский сленг, и известен своей критикой колониального статуса родного острова.