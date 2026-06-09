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Туск возмутился переговорами по Украине без Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры по урегулированию украинского конфликта не могут проходить без участия Варшавы.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия Варшавы и других европейских союзников Киева.

Своё заявление он сделал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) в Лондоне.

«Любые договорённости, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — цитирует Туска Reuters.

Он также раскритиковал идеи, озвучиваемые в ряде западноевропейских столиц, о восстановлении прямого диалога с Россией.

Кроме того, Туск сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая, по его словам, также не в восторге от существующего формата переговоров.

Ранее Туска испугало заявление Медведева о безопасности жителей Европы.

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