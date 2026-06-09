Туск возмутился переговорами по Украине без Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине без участия Варшавы и других европейских союзников Киева.
Своё заявление он сделал после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами стран «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) в Лондоне.
«Любые договорённости, в которых Польша не участвует, не будут иметь обязательной силы для Польши», — цитирует Туска Reuters.
Он также раскритиковал идеи, озвучиваемые в ряде западноевропейских столиц, о восстановлении прямого диалога с Россией.
Кроме того, Туск сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, которая, по его словам, также не в восторге от существующего формата переговоров.
Ранее Туска испугало заявление Медведева о безопасности жителей Европы.