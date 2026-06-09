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Зеленский потребовал прямого участия Европы в переговорах с РФ по Украине

Владимир Зеленский потребовал прямого вовлечения Европы в диалог с Москвой: он убежден, что ЕС не может быть нейтральным посредником, поскольку поддерживает Украину.

Источник: Аргументы и факты

Европейские страны должны принимать непосредственное участие в переговорном процессе с Россией. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в ходе встречи на саммите «Северо-Балтийской восьмерки», передает РИА Новости.

«Европа должна быть во время любых переговоров. Европа не может быть просто посредником, потому что Европа на нашей стороне», — указал глава киевского режима.

По его убеждению, государства Европы не способны выполнять функции нейтральных посредников, поскольку это потребовало бы от них беспристрастной позиции, в том числе в вопросах введения ограничительных мер в отношении РФ.

В последнее время в Евросоюзе все активнее звучат призывы к возобновлению диалога с российской стороной, при этом развернулась дискуссия о потенциальных кандидатах на роль посредника.

Президент России Владимир Путин ранее высказывал мнение, что подходящей фигурой для такой миссии мог бы стать экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. Однако в европейских столицах это предложение было воспринято неоднозначно, поскольку наряду с отдельными сторонниками данной кандидатуры нашлось немало критиков этой идеи.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп высказался в поддержку кандидатуры Патриарха Иерусалимского Феофила III в качестве посредника по Украине.

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