На Кипре суд распорядился конфисковать виллу у бизнесмена Джо Лоу

Кроме того, в нем сообщается, что «данная процедура рассматривалась в окружном суде провинции Никосия, который на основании заявления Юридической службы Республики Кипр и [агентства по борьбе с отмыванием денег] MOKAS, а также с согласия адвокатов, представляющих Джо Лоу, вынес постановление о конфискации без вынесения обвинительного приговора».