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На Кипре суд распорядился конфисковать виллу у бизнесмена Джо Лоу

Это стало первым в судебной практике острова случаем изъятия собственности без вынесения обвинительного приговора, сообщила юридическая служба.

НИКОСИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Суд на Кипре распорядился конфисковать виллу у скандально известного предпринимателя из Малайзии Джо Лоу, что стало первым в судебной практике острова случаем изъятия собственности без вынесения обвинительного приговора. Об этом информировала Юридическая служба Кипра, являющаяся аналогом генеральной прокуратуры.

«Впервые в кипрском судопроизводстве вынесено судебное постановление о конфискации незаконно нажитого имущества без вынесения обвинительного приговора. Постановление касается имущества, принадлежащего Джо Лоу, который находится за пределами юрисдикции Республики Кипр, а также его резиденции в Айя-Напе, стоимость которой составляет приблизительно € млн», — отмечается в заявлении службы.

Кроме того, в нем сообщается, что «данная процедура рассматривалась в окружном суде провинции Никосия, который на основании заявления Юридической службы Республики Кипр и [агентства по борьбе с отмыванием денег] MOKAS, а также с согласия адвокатов, представляющих Джо Лоу, вынес постановление о конфискации без вынесения обвинительного приговора».

Юридическая служба также информировала, что поданное ею и MOKAS ходатайство было зарегистрировано на основании двух статей кипрского законодательства о борьбе с отмыванием денег.

Предприниматель, ставший в свое время обладателем так называемого «золотого паспорта» при помощи позднее отмененной программы предоставления кипрского гражданства в обмен на инвестиции, числится в розыске с октября 2016 года, когда Интерпол выписал на его имя «красное уведомление». В июне 2024 года правительство острова аннулировало кипрский паспорт малайзийского бизнесмена.