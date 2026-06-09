Додон: в Молдавии усиливают репрессии против оппозиции и общественников

Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает тяжелый экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста с требованием отставки власти. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, власти приняли решение о закрытии 14 телеканалов и более 50 СМИ, были запрещены и сняты с выборов несколько оппозиционных партий и лидеров оппозиции. По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием «Патриот», работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, а также с «изменниками родины», блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Кроме того, в Молдавии появился аналог украинского сайта «Миротворец», куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.