Додон: в Молдавии усиливают репрессии против оппозиции и общественников

КИШИНЕВ, 9 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности усиливают развязанную за годы их правления «охоту на ведьм», преследуя не только лидеров оппозиции, но и общественных деятелей, которые критикуют их за экономический кризис и политику отказа от заложенного в конституции нейтралитета. Об этом корреспонденту ТАСС заявил бывший президент Молдавии, лидер крупнейшей в стране оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«Санду и ее партия продолжают преследовать тех, кто выступает против проводимой ими политики разрушения заложенного в конституции нейтралитета, требует от них прекратить антироссийскую истерию, курс на разрыв с СНГ, который дорого обходится нашим гражданам. Власть стала возбуждать серийные уголовные дела не только против оппозиционеров, но и лидеров общественного мнения, пытаясь закрыть им рот, огульно обвиняя их в якобы поддержке войны. Теперь вот настала очередь Алексея Петровича, который возглавляет комитет “Победа”, занимается поисковой деятельностью, возвращая нам забытые имена победителей фашизма», — сказал Додон, комментируя сообщение главы координационного комитета «Победа», руководителя координационного совета российских соотечественников в Молдавии Алексея Петровича о том, что ему предъявлены обвинения в пропаганде войны. Додон рассказал, что в СМИ организована травля митрополита Владимира, который возглавляет Митрополию Молдавии, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви.
Политик напомнил, что и против него было возбуждено несколько уголовных дел. Хотя следствие не выявило элементов преступления, ему пришлось полгода провести под домашним арестом по обвинению в государственной измене, коррупции и другим обвинениям, которые так и не были доказаны.
«После чего в тюремной камере оказалась глава Гагаузии Евгения Гуцул. Заказные дела возбуждаются и против других лидеров оппозиции. Недопустимо разделять общество на “правильных” и “неправильных”, как это делают Санду и ее партия. Стране нужен диалог, а не раскол, который они провоцируют с целью увести общественное мнение от тяжелейшего кризиса, в который ввергли страну», — добавил Додон.
Подавление оппозиции.
Выступая в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), Додон подверг критике состояние демократических институтов в Молдавии, которые всемерно подавляются властями. Он призвал европейские структуры изменить подход к взаимодействию с Кишиневом.
Молдавия после прихода к власти Санду и ее партии переживает тяжелый экономический кризис. В 2021 году тарифы на газ увеличились в семь раз, что привело к годовой инфляции в более чем 30% и спровоцировало акции протеста с требованием отставки власти. В ответ Санду обвинила оппозицию в подготовке госпереворота, власти приняли решение о закрытии 14 телеканалов и более 50 СМИ, были запрещены и сняты с выборов несколько оппозиционных партий и лидеров оппозиции. По инициативе президента был создан Центр стратегической коммуникации и борьбы с дезинформацией под названием «Патриот», работа которого, по ее словам, направлена на борьбу с Россией, обвиняемой властями республики в информационных атаках, а также с «изменниками родины», блокирующими курс властей на евроинтеграцию. Кроме того, в Молдавии появился аналог украинского сайта «Миротворец», куда были внесены лидеры оппозиции, общественники и журналисты, критикующие власть.