Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе

«Мое терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам на исходе», — приводит издание слова канцлера. Недовольство Мерца вызвало то, что СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабинет министров утвердил еще в декабре 2025 года. Однако пока его до сих пор не одобрил Бундестаг. Социал-демократы добиваются привязки нового закона, который призван облегчить процедуру принятия решений по инфраструктурным проектам, к закону об охране окружающей среды.