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Мерц заявил, что его терпение по отношению к социал-демократам на исходе

Недовольство канцлера ФРГ вызвало то, что СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабинет министров утвердил еще в декабре 2025 года.

БЕРЛИН, 9 июня. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его терпение по отношению к партнеру по правящей коалиции — Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — заканчивается. Как пишет газета Rheinische Post, он сказал об этом на заседании фракции ХДС/ХСС в Бундестаге.

«Мое терпение сейчас на исходе, в том числе по отношению к социал-демократам на исходе», — приводит издание слова канцлера. Недовольство Мерца вызвало то, что СДПГ блокирует законопроект о развитии инфраструктуры, который кабинет министров утвердил еще в декабре 2025 года. Однако пока его до сих пор не одобрил Бундестаг. Социал-демократы добиваются привязки нового закона, который призван облегчить процедуру принятия решений по инфраструктурным проектам, к закону об охране окружающей среды.

Правящая коалиция в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и СДПГ переживает сложные времена. Среди партнеров усилились разногласия по ключевым реформам, которые они договорились реализовать в нынешний легислатурный период. Как сообщала ранее газета Bild со ссылкой на собственные источники, в окружении канцлера уже были размышления над вариантом распада коалиции.

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