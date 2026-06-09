Туск на саммите не стал призывать Зеленского к ответу за прославление УПА

Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите Северо-Балтийской «восьмёрки» не стал призывать к ответу Владимира Зеленского за прославление УПА*.
«Я призвал обоих президентов найти лучший способ, чем обмен ударами, чтобы снизить накал этих эмоций. Это в интересах Польши… Поскольку эффективная поддержка Украины в войне против России — это очевидный интерес Польши, и мне не нужно это никому объяснять: Украина не должна проиграть эту войну. Люди хотели бы, я это понимаю, каких-то чёрно-белых сценариев, и иногда я тоже очень расстраиваюсь, когда слышу глупые заявления с той стороны границы», — сказал он.
Ранее десятки евродепутатов обратились к председателю ЕП с просьбой лишить Зеленского ордена «За заслуги» из-за прославления УПА*.
Об этом стало известно после того, как лидер коалиции «Конфедерация польской короны» Гжегож Плачек призвал лишить Зеленского ордена Белого орла из-за решения назвать элитное подразделение ВСУ «именем героев УПА*».
* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда России от 17.11.2014).