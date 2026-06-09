Туск на саммите не стал призывать Зеленского к ответу за прославление УПА

«Я призвал обоих президентов найти лучший способ, чем обмен ударами, чтобы снизить накал этих эмоций. Это в интересах Польши… Поскольку эффективная поддержка Украины в войне против России — это очевидный интерес Польши, и мне не нужно это никому объяснять: Украина не должна проиграть эту войну. Люди хотели бы, я это понимаю, каких-то чёрно-белых сценариев, и иногда я тоже очень расстраиваюсь, когда слышу глупые заявления с той стороны границы», — сказал он.