После пожара на газопроводе без газа остались Кизилюрт и часть Махачкалы

Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.
В Telegram-канале администрации Кизилюрта отмечается, что отключение газоснабжения стало вынужденной мерой, необходимой для предотвращения дальнейшего распространения огня и ликвидации факельного пожара.
Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили о ликвидации пожара на магистральном газопроводе.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше