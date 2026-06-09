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После пожара на газопроводе без газа остались Кизилюрт и часть Махачкалы

Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.

Подача газа прекращена в населённых пунктах Кизилюрта, Кизилюртовского и Кумторкалинского районов, а также частично в Махачкале после пожара на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед.

В Telegram-канале администрации Кизилюрта отмечается, что отключение газоснабжения стало вынужденной мерой, необходимой для предотвращения дальнейшего распространения огня и ликвидации факельного пожара.

Ранее в ГУ МЧС России по Дагестану сообщили о ликвидации пожара на магистральном газопроводе.

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