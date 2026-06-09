«Достигли низшей точки»: западные СМИ — об ухудшении отношений США и Израиля на фоне ближневосточного конфликта

Сообщается, что в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что пока воздержится от обстрелов Ирана, но ответит, если Тегеран совершит новую атаку. Иран также объявил о прекращении огня, но предупредил, что, если Израиль продолжит атаки, в том числе на юге Ливана, «последуют гораздо более жёсткие и сокрушительные действия, чем раньше», передаёт Bloomberg со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.