«Достигли низшей точки»: западные СМИ — об ухудшении отношений США и Израиля на фоне ближневосточного конфликта

Риторика президента США Дональда Трампа в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выявляет серьёзное расхождение интересов Вашингтона и Тель-Авива в контексте иранского конфликта, отмечают западные СМИ. Axios передаёт, что Трамп пригрозил лишить Израиль американской поддержки в случае дальнейшей эскалации. Глава Белого дома дал понять, что не позволит Тель-Авиву испортить намечающуюся сделку с Тегераном, пишет New York Post. Times of Israel констатирует упадок американо-израильского альянса. Тем временем The Guardian пишет, что перед выборами Нетаньяху вынужден время от времени демонстрировать неповиновение Трампу, однако не может позволить себе «сжечь мосты с Вашингтоном».
Западные СМИ пристально следят за нарастающими разногласиями между президентом США Дональдом Трампом и премьер‑министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне недавнего обострения ближневосточного конфликта. После израильского обстрела Бейрута и последовавшего за ним обмена ударами между Ираном и Израилем многие издания отмечают всё более явное расхождение стратегических целей Вашингтона и Тель‑Авива.
Как отмечает Bloomberg, президент США Дональд Трамп продолжает настаивать, что мирные переговоры с Ираном идут полным ходом.
«Мы сейчас в заключительной стадии того, что станет очень, очень выгодной сделкой», — заявил глава Белого дома во вторник.
Новостное агентство подчёркивает, что эти слова прозвучали спустя несколько часов после того, как Иран и Израиль выразили готовность прекратить обмен ударами, «грозивший сорвать более широкие усилия по мирному урегулированию».
«После завершения столкновения между Израилем и Ираном Трамп заявил, что мирные переговоры идут полным ходом».
Сообщается, что в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в телеобращении, что пока воздержится от обстрелов Ирана, но ответит, если Тегеран совершит новую атаку. Иран также объявил о прекращении огня, но предупредил, что, если Израиль продолжит атаки, в том числе на юге Ливана, «последуют гораздо более жёсткие и сокрушительные действия, чем раньше», передаёт Bloomberg со ссылкой на иранское информационное агентство Fars.
По выражению Axios, «Иран и Израиль чуть не втянули Трампа обратно в войну». Отмечается, что президент США в очередной раз позвонил Нетаньяху, чтобы отговорить его от эскалации.
«Я сказал: “Поосторожнее, Биби, или очень скоро ты останешься в одиночестве”, — рассказал президент США журналисту портала.
«За кулисами: как Иран и Израиль чуть не втянули Трампа обратно в войну».
Газета New York Post охарактеризовала состоявшийся телефонный разговор как «сварливый». «Жёсткие слова» Трампа должны были убедить Нетаньяху, что американский лидер «не позволит Израилю испортить» намечающуюся сделку с Тегераном, говорится в статье.
«У него не будет выбора».
В то же время NBC News пишет, что, уступив в какой-то момент требованиям Трампа, израильский премьер понёс репутационный ущерб у себя на родине.
«Критики Нетаньяху акцентируют внимание на том, что Трамп неоднократно публично унижал его, в частности, во время телефонного разговора на прошлой неделе, когда Трамп, по его собственным словам, назвал Нетаньяху “е**нутым” за продолжающиеся атаки на Ливан», — сообщает новостной сайт.
Автор статьи приводит реакцию воинственно настроенных политических деятелей в Израиле. Так, экс-премьер и главный соперник Нетаньяху на предстоящих выборах Нафтали Беннетт заявил, что продолжение ударов по противникам Ирана — вопрос «суверенитета» и обороноспособности Израиля. А министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, известный своими ультраправыми взглядами, написал в соцсети X: «Сегодня Тегеран должен гореть!».
«Нетаньяху имеет дело с сердитыми избирателями дома и разгневанным Трампом за рубежом».
По информации NBC News, командиры ЦАХАЛ жаловались на то, что американские ограничения «связали им руки» в Ливане.
«Думаю, Нетаньяху попал в ловушку: говорят, что он служит интересам США и делает всё, что ему говорит Трамп», — цитирует новостной сайт профессора политологии Еврейского университета в Иерусалиме Гидеона Рахата.
Газета Times of Israel сетует на «крах» партнёрских отношений Трампа и Нетаньяху.
«Спустя сто дней после того, как они вместе начали войну… американо-израильский альянс против Исламской Республики в воскресенье достиг своей низшей точки», — говорится в публикации.
«Трамп стремится связать руки Нетаньяху: отношения между партнёрами, 100 дней назад начавшими войну, терпят крах».
По мнению автора, если Нетаньяху решит подчиниться «диктату» Трампа, это «ещё больше подорвёт потенциал Израиля по сдерживанию злорадствующего, торжествующего Тегерана», а также серьёзно ослабит политические позиции израильского премьера за несколько месяцев до выборов. В то же время, если Нетаньяху решит бросить вызов президенту США, это грозит «эскалацией войны с Ираном, в которой Израиль может оказаться совершенно один», рассуждает журналист.
«Трамп заявляет, что у Нетаньяху “не будет иного выбора”, кроме как согласиться на сделку с Ираном».
Ранее в телефонном интервью Financial Times (FT) Трамп заявил, что премьер-министру Израиля придётся согласиться на любую сделку, которую США заключат с Ираном.
«У него не будет выбора, — заявил Трамп. — Решения принимаю я. Все решения. Он (Нетаньяху. — RT) не принимает решений».
Всё дальше друг от друга.
Тем временем The Guardian пишет, что «сложные отношения» Трампа и Нетаньяху «продолжают подрывать перемирие на Ближнем Востоке».
«Трамп и Нетаньяху вместе начали войну против Ирана 28 февраля, но через несколько дней разошлись во мнениях, как только стало ясно, что быстрая победа и смена режима, обещанные израильтянами, вряд ли осуществятся. С тех пор их интересы всё больше расходились», — констатирует британская газета.
В то время как Трамп из внутриполитических соображений стремится как можно скорее завершить конфликт с Ираном и открыть Ормузский пролив, «политическая логика Нетаньяху побуждает его продолжать натиск в надежде на прорыв, например, крах режима в Иране», утверждается в статье.
«Чтобы заручиться поддержкой израильских ультраправых, Нетаньяху должен демонстрировать готовность время от времени бросать вызов Трампу, проводя кампанию на нескольких фронтах, но ни один лидер Израиля не может позволить себе сжечь мосты с Вашингтоном, главным гарантом своей безопасности», — пишет The Guardian.
По оценкам издания, самой большой надеждой Нетаньяху остаётся провал мирного соглашения, которое прорабатывают Вашингтон и Тегеран, и возвращение США к активным боевым действиям против Ирана.
«Сложные отношения Трампа и Нетаньяху по-прежнему подрывают ближневосточное перемирие».
Схожее мнение выражает Axios.
«Американские и израильские источники утверждают, что события последних суток вновь показали, что стратегические интересы США и Израиля — и политические интересы Трампа и Нетаньяху — всё больше расходятся с каждым днём», — говорится в сообщении портала.
Неназванный американский чиновник рассказал Axios: «Биби нужна война, чтобы оставаться политически жизнеспособным в Израиле, а Трампу нужно завершение войны, чтобы оставаться политически жизнеспособным в США».
При этом, как отмечает The Washington Post (WP), у израильского премьера всё меньше возможности манипулировать политикой США, используя межпартийные разногласия: демократы уже не питают к нему симпатий, а Республиканскую партию Трамп «крепко держит в своих руках».
«Предупреждение Трампа о том, что он может перестать поддерживать Израиль, стало отступлением от давней практики США помогать Израилю против Ирана практически при любых обстоятельствах», — отмечает газета.
По мнению журналистов WP, тон Трампа по отношению к израильскому лидеру «необычен», учитывая, что американские президенты «исторически опасались казаться не до конца приверженными безопасности Израиля».