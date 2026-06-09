Обляков — о разгромной победе над Тринидадом и Тобаго: получился праздник

Полузащитник сборной России и ЦСКА Иван Обляков оценил победу национальной команды над Тринидадом и Тобаго в товарищеском матче.
«Хорошая игра, должны были больше забивать. Получился праздник. Приятно, когда приходят болельщики. Это наша работа — каждый мечтает попасть в сборную. В ЦСКА дадут дополнительные дни отдыха, поедем отдыхать с семьёй в Турцию. Честно, не знаю, был ли это самый простой матч. Если бы забили ещё три-четыре, было бы хорошо», — приводит слова Облякова «Чемпионат».
Встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счётом 3:0.
Также вратарь «Зенита» Денис Адамов дебютировал за сборную России. Он вышел на замену перед началом второго тайма вместо Антона Митрюшкина, который начал игру с первых минут.
Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о матче со сборной России.