Обляков — о разгромной победе над Тринидадом и Тобаго: получился праздник

«Хорошая игра, должны были больше забивать. Получился праздник. Приятно, когда приходят болельщики. Это наша работа — каждый мечтает попасть в сборную. В ЦСКА дадут дополнительные дни отдыха, поедем отдыхать с семьёй в Турцию. Честно, не знаю, был ли это самый простой матч. Если бы забили ещё три-четыре, было бы хорошо», — приводит слова Облякова «Чемпионат».