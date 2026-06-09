Жителю ХМАО грозит до трёх лет по делу о передаче сим-карт мошенникам

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, которого подозревают в покупке и активации сим-карт для дистанционных мошенников. По версии ФСБ, он также передавал данные, необходимые для регистрации и авторизации пользователей в интернете.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области.
Задержание прошло в Нижневартовске при поддержке ОМОН. Как считают в ведомстве, мужчина действовал по указанию третьих лиц и рассчитывал получить незаконный доход.
Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить до трёх лет лишения свободы.
Ранее в Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней девушки — участницы схемы телефонных мошенников.