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Жителю ХМАО грозит до трёх лет по делу о передаче сим-карт мошенникам

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, которого подозревают в покупке и активации сим-карт для дистанционных мошенников. По версии ФСБ, он также передавал данные, необходимые для регистрации и авторизации пользователей в интернете.

Источник: RT на русском

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали мужчину, которого подозревают в покупке и активации сим-карт для дистанционных мошенников. По версии ФСБ, он также передавал данные, необходимые для регистрации и авторизации пользователей в интернете.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу РУФСБ по Тюменской области.

Задержание прошло в Нижневартовске при поддержке ОМОН. Как считают в ведомстве, мужчина действовал по указанию третьих лиц и рассчитывал получить незаконный доход.

Следователи возбудили уголовное дело. Подозреваемому может грозить до трёх лет лишения свободы.

Ранее в Кургане завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летней девушки — участницы схемы телефонных мошенников.