В Самарской области туристам вернули 1,2 млн рублей за сорванный отдых

В Самарской области 17 клиентов турфирмы получили обратно 1,2 млн рублей за несостоявшиеся поездки. Руководителя компании ранее признали виновным в мошенничестве и обязали возместить ущерб.
Об этом сообщает volga.news со ссылкой на ГУФССП России по региону.
По данным ведомства, директор фирмы брал у туристов деньги на организацию отдыха, однако не покупал билеты и не бронировал гостиницы, а распоряжался средствами по своему усмотрению.
Чтобы взыскать долг, приставы Красноглинского района Самары арестовали счета мужчины, ограничили ему выезд за границу и запретили регистрационные действия с автомобилем.
После принятых мер все потерпевшие получили свои деньги.
Ранее сообщалось, что жителю Норильска вынесли приговор по делу о хищении 645 тыс. рублей у женщины из Симферополя.