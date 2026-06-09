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В Самарской области туристам вернули 1,2 млн рублей за сорванный отдых

В Самарской области 17 клиентов турфирмы получили обратно 1,2 млн рублей за несостоявшиеся поездки. Руководителя компании ранее признали виновным в мошенничестве и обязали возместить ущерб.

В Самарской области 17 клиентов турфирмы получили обратно 1,2 млн рублей за несостоявшиеся поездки. Руководителя компании ранее признали виновным в мошенничестве и обязали возместить ущерб.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на ГУФССП России по региону.

По данным ведомства, директор фирмы брал у туристов деньги на организацию отдыха, однако не покупал билеты и не бронировал гостиницы, а распоряжался средствами по своему усмотрению.

Чтобы взыскать долг, приставы Красноглинского района Самары арестовали счета мужчины, ограничили ему выезд за границу и запретили регистрационные действия с автомобилем.

После принятых мер все потерпевшие получили свои деньги.

Ранее сообщалось, что жителю Норильска вынесли приговор по делу о хищении 645 тыс. рублей у женщины из Симферополя.