МВД: задержан иностранец, который снимал провокационные ролики в метро Москвы

Полицейские задержали иногороднего блогера, публиковавшего провокационные видео, снятые в метро Москвы.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.
Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном заключении под стражу гражданина США Игоря Райхельсона по делу о мошенничестве.
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