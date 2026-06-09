Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: задержан иностранец, который снимал провокационные ролики в метро Москвы

Полицейские задержали иногороднего блогера, публиковавшего провокационные видео, снятые в метро Москвы.

Полицейские задержали иногороднего блогера, публиковавшего провокационные видео, снятые в метро Москвы.

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о заочном заключении под стражу гражданина США Игоря Райхельсона по делу о мошенничестве.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше