В Приморье к лету проверили 29 пляжей и бухт

В Приморском крае к началу купального сезона подготовили 29 пляжей и бухт. Купаться в этих местах можно будет после открытия сезона, которое запланировано на 30 июня.
Об этом сообщает Vostokmedia.com.
В перечень вошли зоны отдыха во Владивостокском, Хасанском, Находкинском, Партизанском и Лазовском округах. Среди них: острова Попова и Рейнеке, бухты Русского, Троица, Нарва, Рифовая, Шепалово, Триозерье, Петрова и Соколовка.
По данным краевых властей, перед включением в список территории проверили специалисты ГИМС, Роспотребнадзора и муниципальных комиссий.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин напомнил главные правила безопасности во время купального сезона. По его словам, заходить в воду следует только там, где для этого оборудованы специальные пляжи и зоны отдыха.