Бастрыкину доложат о деле по факту гибели подростка в Нижегородской области

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования дела по факту гибели подростка в Нижегородской области.
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на официальный МАХ-канал СК России.
Трагедия произошла летом 2025 года на водоёме экопарка в посёлке Зубаниха. Подростки катались на катамаране с горкой, один из них оказался в воде и вскоре пропал. Позднее из водоёма извлекли тело мальчика.
Мать погибшего не согласилась с результатами расследования. Она заявляла, что на пляже не было контроля за безопасностью, дети были без спасательных жилетов, а спасателей рядом не оказалось.
По данным pravda-nn.ru, следствие считает, что администратор базы отдыха допустил четырёх несовершеннолетних к катамарану без жилетов и инструктажа.
Сейчас дело рассматривает суд.
Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин напомнил главные правила безопасности во время купального сезона. По его словам, заходить в воду следует только там, где для этого оборудованы специальные пляжи и зоны отдыха.