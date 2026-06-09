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Бастрыкину доложат о деле по факту гибели подростка в Нижегородской области

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования дела по факту гибели подростка в Нижегородской области.

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о результатах расследования дела по факту гибели подростка в Нижегородской области.

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на официальный МАХ-канал СК России.

Трагедия произошла летом 2025 года на водоёме экопарка в посёлке Зубаниха. Подростки катались на катамаране с горкой, один из них оказался в воде и вскоре пропал. Позднее из водоёма извлекли тело мальчика.

Мать погибшего не согласилась с результатами расследования. Она заявляла, что на пляже не было контроля за безопасностью, дети были без спасательных жилетов, а спасателей рядом не оказалось.

По данным pravda-nn.ru, следствие считает, что администратор базы отдыха допустил четырёх несовершеннолетних к катамарану без жилетов и инструктажа.

Сейчас дело рассматривает суд.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин напомнил главные правила безопасности во время купального сезона. По его словам, заходить в воду следует только там, где для этого оборудованы специальные пляжи и зоны отдыха.