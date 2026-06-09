Вэнс допустил заключение сделки с Ираном в ближайшие недели или месяцы

«Мы находимся в положении, когда можем добиться сделки, которая будет выгодна Соединённым Штатам с экономической точки зрения и действительно решит проблему иранской ядерной программы — не только сейчас, не только пока Дональд Трамп является президентом (США. — RT), но и в долгосрочной перспективе, чтобы мои дети, став взрослыми, могли сказать: “У Ирана не будет ядерного оружия”, — отметил Вэнс.