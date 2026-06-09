В парламент Венгрии внесли законопроекты, нужные для получения от ЕС €16,4 млрд

Мадьяр отверг заявления прошлого правительства о том, что Брюссель удерживал причитающиеся Венгрии средства по политическим причинам. «Годами мы слышали, что речь идет о нелегальной миграции, об Украине, о различных идеологических вопросах. При этом всем были доступны документы, из которых ясно следовало, чего ожидает от Венгрии Европейский союз: строгих мер по борьбе с коррупцией, более прозрачной общественной жизни, более надежных гарантий и автономных университетов. Мы с радостью примем необходимые решения», — заявил премьер.