Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Ирана

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением всей инфраструктуры Ирана в случае отказа Тегерана заключить сделку.

Источник: Reuters

«Если люди будут вести себя глупо, мы придем к ситуации, когда нам придется уничтожить всю инфраструктуру целой страны. И я не думаю, что это хорошо, потому что потом кому-то придется ее восстанавливать», — сказал Трамп в интервью ABC News.

Трамп также заявил, что восстановление инфраструктуры, мостов, объектов, электростанций, обойдется, примерно, в триллион долларов. Американский президент предположил, что участвовать в финансировании будут скорее всего США. Он также ответил «да» на вопрос будет ли это похоже на план Маршалла для Ирана. «Но мы получим половину их нефти», — добавил Трамп.

8 июня Трамп пригрозил отправкой в Иран спецназа в случае провала «по существу» переговоров между. 9 июня The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники среди американских чиновников, что США и Иран в результате переговоров достигли расплывчатых контуров соглашения по ядерному оружию: длительная приостановка обогащения урана; «понижение уровня» обогащения урана; демонтаж ядерных объектов Ирана; согласие Ирана на внезапные инспекции.

В тот же день Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше