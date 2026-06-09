Трамп пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Ирана

«Если люди будут вести себя глупо, мы придем к ситуации, когда нам придется уничтожить всю инфраструктуру целой страны. И я не думаю, что это хорошо, потому что потом кому-то придется ее восстанавливать», — сказал Трамп в интервью ABC News.
Трамп также заявил, что восстановление инфраструктуры, мостов, объектов, электростанций, обойдется, примерно, в триллион долларов. Американский президент предположил, что участвовать в финансировании будут скорее всего США. Он также ответил «да» на вопрос будет ли это похоже на план Маршалла для Ирана. «Но мы получим половину их нефти», — добавил Трамп.
8 июня Трамп пригрозил отправкой в Иран спецназа в случае провала «по существу» переговоров между. 9 июня The New York Times (NYT) сообщила со ссылкой на источники среди американских чиновников, что США и Иран в результате переговоров достигли расплывчатых контуров соглашения по ядерному оружию: длительная приостановка обогащения урана; «понижение уровня» обогащения урана; демонтаж ядерных объектов Ирана; согласие Ирана на внезапные инспекции.
В тот же день Трамп заявил, что сделка с Ираном будет достигнута в течение двух недель.