WSJ: Трамп не считает серьезным инцидентом сбивание вертолета ВВС США Ираном

Как отмечает издание, в ходе интервью президент США стремился преуменьшить значение инцидента, заявил, что это «не было такой уж большой проблемой», и подчеркнул, что «с пилотом все в порядке». Трамп также отметил, что США намерены сохранять морскую блокаду Ирана столько, сколько потребуется, пишет газета.