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WSJ: Трамп не считает серьезным инцидентом сбивание вертолета ВВС США Ираном

По данным газеты, американский лидер заявил, что это «не было такой уж большой проблемой», и подчеркнул, что «с пилотом все в порядке».

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не считает серьезным инцидентом сбивание Ираном американского вертолета Apache над Ормузским проливом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) на основании беседы с американским лидером.

Как отмечает издание, в ходе интервью президент США стремился преуменьшить значение инцидента, заявил, что это «не было такой уж большой проблемой», и подчеркнул, что «с пилотом все в порядке». Трамп также отметил, что США намерены сохранять морскую блокаду Ирана столько, сколько потребуется, пишет газета.

По сведениям The Wall Street Journal, Трамп, ранее говоривший помощникам о возможности возобновления военной кампании против Ирана в случае гибели американских военных, все же не хотел бы вновь приступать к масштабным бомбардировкам.

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