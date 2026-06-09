Бевеев порадовал трибуны, Кривцов — поклонников MMA, а Батраков — себя: как сборная России завершила сезон

В дебюте встречи именно от нападающего «Динамо» исходила наибольшая острота. Сначала Миранчук разобрался на фланге, тонко избежав попадания в офсайд, и прострелил на партнёра по клубу: форвард пробил в ближний угол, но Дензел Смит в кошачьем прыжке перевел мяч на угловой. А уже в следующей атаке автором голевого паса мог стать Садулаев, который выдержал паузу и покатил на Сергеева. Вместо удара в касание он решил перехитрить голкипера, но в итоге запутался сам, пробил аккурат в голову и заработал только угловой.