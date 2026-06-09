Бевеев порадовал трибуны, Кривцов — поклонников MMA, а Батраков — себя: как сборная России завершила сезон

Сборная России закрыла серию летних товарищеских матчей победой над командой Тринидада и Тобаго в Калининграде. Уже на первых минутах Иван Сергеев дважды мог огорчить соперника, но не реализовал свои моменты. Тем не менее подопечные Валерия Карпина достаточно быстро соорудили два гола усилиями защитников — Мингияна Бивеева и Александра Сильянова, отметившихся хлёсткими ударами с дальней и средней дистанций. После этого хозяева не перестали угрожать воротам соперника, но снизили давление. К тому же островитян долгое время спасал голкипер. Однако во втором тайме именинник Алексей Батраков довёл дело до разгрома.
Ещё в момент заезда сборной России на базу в Новогорске в конце мая Валерий Карпин признавался, что у некоторых футболистов «были поднывания», поскольку многие предпочли бы не играть лишние товарищеские игры, а сразу отправиться в отпуск. В преддверии заключительной встречи майско-июньских сборов против Тринидада и Тобаго «чемоданное» настроение, кажется, передалось и главному тренеру, который решил отказаться от посещения традиционной пресс-конференции и отправил на неё своего помощника Виктора Онопко.
«Валерий Георгиевич много давал интервью, решили провести ротацию, чтобы вам было интереснее», — с улыбкой говорил специалист.
Немного расслабленное состояние в сборной было вполне объяснимо: после разгрома Буркина-Фасо, благодаря которому удалось закрыть двухматчевую серию без голов и побед, россиянам предстояло сразиться с самым скромным соперником цикла.
Несмотря на статус самой титулованной команды Карибского бассейна, Тринидад и Тобаго не входит даже в топ-100 рейтинга ФИФА. В нынешнем столетии островитяне ни разу не доходили до медалей золотого кубка КОНКАКАФ, а первая и пока последняя поездка на чемпионат мира состоялась ещё в 2006 году.
Пожалуй, единственным из известных отечественному болельщику представителем нынешнего состава тринидадцев является Ливай Гарсия, однако по семейным причинам в Калининград он не поехал. А его партнёры, которым пришлось добираться до самого западного региона России с двумя пересадками, настолько устали от перелёта, что не смогли назвать ни одного футболиста из команды соперника.
«Мы изучили сборную России. Это физически сильная и крепкая команда. Посмотрели около пяти последних матчей. Знаем группу атаки, и что большинство из ребят играют в местном чемпионате. Но ни одной фамилии я вам не назову, потому что они сложно произносимые для нас», — признавался капитан Тринидада и Тобаго Андре Рамперсад.
В российской сборной же в преддверии матча сразу 11 человек подхватили вирус, а Наиль Умяров и вовсе не полетел на матч из-за высокой температуры.
Возможно, именно с этим была связана значительная ротация: по сравнению с матчем против буркинийцев, Карпин произвёл сразу шесть замен. Так, место на рубеже занял Антон Митрюшкин, в обороне расположились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов, Евгений Морозов и Илья Вахания. Тройку в центре поля сформировали Никита Кривцов, Алексей Бартаков и Иван Обляков. А в атаке сыграли Алексей Миранчук, Лечи Садулаев и Иван Сергеев.
В дебюте встречи именно от нападающего «Динамо» исходила наибольшая острота. Сначала Миранчук разобрался на фланге, тонко избежав попадания в офсайд, и прострелил на партнёра по клубу: форвард пробил в ближний угол, но Дензел Смит в кошачьем прыжке перевел мяч на угловой. А уже в следующей атаке автором голевого паса мог стать Садулаев, который выдержал паузу и покатил на Сергеева. Вместо удара в касание он решил перехитрить голкипера, но в итоге запутался сам, пробил аккурат в голову и заработал только угловой.
Впрочем, этот эпизод в итоге косвенно привёл к забитому мячу, автора которого особенно приветствовали трибуны. После подачи от флажка мяч отскочил к Бевееву, который решил не мудрствовать: подработал первым касанием и вторым пробил из-под защитника. Разглядеть хитрый удар латераля «Балтики» голкипер уже не смог и пропустил под рукой. Тем более что к началу игры начался дождь, благодаря которому любой отскок мог быть помощником футболиста атаки и злейшим врагом вратаря.
Открыв счёт, хозяева решили не откладывать дело в долгий ящик и понеслись за вторым. Тем более что соперник позволял: островитяне практически не контролировали мяч, оголяли зоны в обороне и совершали много ошибок при передачах, позволяя россиянам строить позиционные атаки.
В итоге уже на 15-й минуте на табло горели 2:0 — и снова усилиями представителя линии обороны. Миранчук с правого края штрафной выполнил подачу в центр, Сергеев перевесил защитников и скинул на Сильянова, который с лёта пробил в дальний угол.
Комфортный гандикап позволил подопечным Карпина выдохнуть. Несмотря на общий контроль над ситуацией и очевидную разницу в классе, россияне уступали в микромоментах и позволяли противнику подбираться к собственной штрафной. Однако прострелы с флангов раз за разом читали защитники, а попытки пробить мало тревожили Митрюшкина.
К середине тайма активность заметно снизилась и на авансцену вышел Кривцов, который решил отметиться не голевыми действиями, а грубостью. На протяжении десяти минут полузащитник «Краснодара» копил фолы, отчего незадолго до перерыва не выдержал Дэниел Филлипс и продемонстрировал свои навыки из смешанных единоборств, за что моментально увидел перед собой жёлтую карточку. Горчичник выписали и россиянину, что в итоге помогло сбавить градус спортивной агрессии.
После перерыва Карпин решил выпустить на поле Дениса Адамова: для голкипера «Зенита» и новоиспечённого чемпиона страны игра стала дебютной. В поле же тренер выпустил нацеленного на атаку Даниила Кругового, явно намекая на желание видеть от своих футболистов большей активности на половине соперника.
Доводить счёт до крупного снова могла пара Миранчук-Сергеев, однако как ни старался динамовский дуэт, Смит буквально творил чудеса на ленточке. Впрочем, даже его магии оказалась не под силу противостоять Батракову, отмечавшему в день матча 21-летие.
Садулаев на фланге сделал пару ложных замахов, прокинул между ног защитнику, затем отыгрался с Кривцовым и наконец тонко навесил в штрафную на ногу имениннику, за которым с трибун наблюдали родители. Полузащитнику «Локомотива» оставалось только точно пробить — для гола хватило даже несильного удара.
Тем не менее, любовь публики Смит всё же завоевал. После пропущенного мяча он отразил несколько выстрелов, в том числе из убойной позиции от ещё одного представителя «Балтики» Максима Петрова, и ушёл отдыхать в статусе героя своей команды: во время замены трибуны даже провожали его аплодисментами. В свою очередь, порадовать болельщиков спасением удалось и Адамову, который не дал Реону Муру реализовать выход один на один.
Под занавес матча Карпин выпустил Амира Ибрагимова, однако ни появление на поле восходящей звезды «Манчестер Юнайтед», ни выход свежего нападающего Георгия Мелкадзе на итоговый результат не повлияли — 3:0. Российский сезон завершился убедительной победой сборной, а в июле зрителей ждёт жаркий матч за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком».