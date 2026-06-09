AP: Куба считает санкции США предлогом для возможного военного вмешательства

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.