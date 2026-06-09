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AP: Куба считает санкции США предлогом для возможного военного вмешательства

Посол Кубы Лианис Торрес Ривера заявила, что Соединенные Штаты хотя заставить американский народ думать, будто кубинцы представляют угрозу.

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Санкции Вашингтона против кубинского руководства и обвинения в адрес бывшего президента Рауля Кастро используются администрацией президента США Дональда Трампа как предлог для убеждения американцев в необходимости военного вмешательства на Кубе. Об этом заявила посол Кубы в США Лианис Торрес Ривера в интервью агентству Associated Press.

«Санкции против наших лидеров мы рассматриваем как предлог, чтобы заставить американский народ думать, будто мы представляем угрозу, — заявила дипломат. — Мы не являемся угрозой для Соединенных Штатов и не хотим конфронтации».

По ее словам, Гавана считает американские санкции и ограничения в отношении поставок энергоносителей частью давления на Кубу. Она охарактеризовала происходящее как «войну без бомб».

Торрес Ривера также заявила, что любые попытки изменить политический строй Кубы с помощью принуждения или силы встретят жесткое сопротивление.

Ранее Трамп неоднократно утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны США. 27 февраля хозяин Белого дома заявил, что Соединенные Штаты могут «по-дружески установить контроль над Кубой». Газета Politico сообщила 18 мая, что американское правительство все больше склоняется к применению военной силы в отношении Кубы.

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