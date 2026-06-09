Россиян предупредили о поддельных сайтах для абитуриентов

Киберэксперт Дмитрий Царёв предупредил, что накануне вступительных экзаменов абитуриенты стали мишенью для фишинговых атак.
В беседе с Lenta.ru он рассказал, что во время приёмной кампании растёт число фишинговых доменов, связанных с поступлением и подачей документов.
По его словам, поддельные сайты могут появляться до 20 июня, ещё до того, как вузы успевают наладить мониторинг угроз.
«Пользователь может попасть на такой сайт через рекламу, ссылку в мессенджере или поисковую выдачу и не заметить подмены», — отметил Царёв.
Он добавил, что злоумышленники могут убеждать абитуриентов перейти по ссылке, скачать вложение или оставить персональные данные под видом подтверждения заявки, загрузки документов или оплаты услуг.
Ранее председатель Совета по противодействию технологическим правонарушениям КС НСБ России Игорь Бедеров в беседе с RT отметил, что тема ИИ сейчас «находится на хайпе» и, как следствие, провоцирует различные формы мошенничества.