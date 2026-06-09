Юрист Кузнецов рассказал, кого коснётся короткий день 11 июня

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова в разговоре с НСН рассказала о тенденции на рынке труда — возвращении бывших сотрудников. По её словам, работодатели чаще зовут назад тех, кто ушёл без конфликтов, сохранил профессиональные связи и уже знаком с внутренними процессами компании.