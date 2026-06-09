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Батраков не исключил уход из «Локомотива» нынешним летом

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможном переходе в другой клуб.

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков высказался о возможном переходе в другой клуб.

«Не знаю, проведу ли следующий сезон в чемпионате России. Я вообще не знаю — ни процентов, ни вариантов. Никак не реагирую, ничего не знаю. Можете что-то читать, можете не читать. Я в отпуске», — приводит слова Батракова ТАСС.

Напомним, ранее издание Le Parisien сообщало, что «Пари Сен-Жермен» не планирует продолжать переговоры по поводу полузащитника Батракова и намерен сосредоточиться на других вариантах усиления центра поля.

В прошедшем сезоне 21-летний россиянин провёл за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Батраков не хочет продолжать карьеру в Турции, несмотря на интерес «Галатасарая».