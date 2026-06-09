Батраков не исключил уход из «Локомотива» нынешним летом

«Не знаю, проведу ли следующий сезон в чемпионате России. Я вообще не знаю — ни процентов, ни вариантов. Никак не реагирую, ничего не знаю. Можете что-то читать, можете не читать. Я в отпуске», — приводит слова Батракова ТАСС.