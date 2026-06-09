Вэнс: согласование сделки между США и Ираном может занять месяцы

«Я думаю, мы находимся в положении, в котором мы можем заключить сделку, которая будет выгодна для Вашингтона с экономической точки зрения, и которая действительно будет затрагивать вопрос иранской ядерной программы», — отметил он, добавив, что Вашингтон рассчитывает на заключение долгосрочных договоренностей с Тегераном. «Я думаю, мы близки к достижению этой цели, но нам еще предстоит потрудиться, и мы продолжим делать это», — добавил он.