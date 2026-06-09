Вэнс: согласование сделки между США и Ираном может занять месяцы

ВАШИНГТОН, 9 июня. /ТАСС/. Согласование возможной сделки между США и Ираном может занять месяцы, но не исключено, что стороны договорятся и в течение недели. С такой оценкой выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CBS News, фрагмент которого был показан в эфире во вторник.
«Я думаю, что сделка может быть заключена в течение недели, но она также может быть заключена через несколько месяцев», — заявил он, отвечая на вопрос о том, могут ли стороны достичь договоренностей до промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября.
«Я думаю, мы находимся в положении, в котором мы можем заключить сделку, которая будет выгодна для Вашингтона с экономической точки зрения, и которая действительно будет затрагивать вопрос иранской ядерной программы», — отметил он, добавив, что Вашингтон рассчитывает на заключение долгосрочных договоренностей с Тегераном. «Я думаю, мы близки к достижению этой цели, но нам еще предстоит потрудиться, и мы продолжим делать это», — добавил он.