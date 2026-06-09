Новый удар по израильским поселенцам: шесть стран объявили санкции

Франция, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия объявили о введении санкций в отношении лиц, которых считают причастными к расширению поселенческой деятельности и насилию на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
Глава французского внешнеполитического ведомства заявил, что решение было принято совместно с партнерами. По его словам, ограничительные меры направлены против лиц, которых эти государства считают ответственными за обострение ситуации в регионе.
В рамках санкций Франция запретила въезд на свою территорию министру финансов Израиля Бецалель Смотрич, а также четырем руководителям поселенческих организаций и 21 поселенцу.
О введении новых мер Барро сообщил в социальной сети X. Подробности о возможных дополнительных ограничениях в опубликованном заявлении не приводились.
На фоне этого решения внимание международного сообщества продолжает привлекать ситуация вокруг израильских поселений на Западном берегу. Ранее СМИ сообщали, что власти Израиля одобрили создание 34 новых еврейских поселений в регионе, включая ряд существующих форпостов, которые ранее не имели официального статуса.
Вопрос поселенческой деятельности остается одной из наиболее острых тем ближневосточного урегулирования. Расширение поселений и связанные с этим инциденты регулярно становятся предметом обсуждения на международных площадках и вызывают реакцию со стороны отдельных государств и международных организаций.
Сигналом стало то, что санкции были введены сразу группой государств, координировавших свои действия. Такой формат свидетельствует о стремлении участников инициативы выработать единый подход к мерам реагирования на события, происходящие на Западном берегу реки Иордан.
Читайте также: Новый удар по экспорту: ЕС хочет запретить импорт российской трески.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.