Россию и АСЕАН связывают давние узы сотрудничества, заявил Лавров

«Россию и АСЕАН связывают давние и крепнущие узы сотрудничества. Уверены, что государства-члены ассоциации располагают всем необходимым, чтобы занять достойные позиции в формирующемся многополярном мироустройстве. Важно, что асеановская приверженность принципам гармоничного сосуществования с опорой на культурно-цивилизационное многообразие способствовала становлению устойчивой и сбалансированной архитектуры межгосударственного взаимодействия», — говорится в приветствии Лаврова участникам и гостям третьего «Форума будущего АСЕАН».