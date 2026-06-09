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Вэнс: на заключение сделки между США и Ираном потребуются дни или месяцы

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение уже на следующей неделе. При этом он не исключил и затягивания процесса на месяцы.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон и Тегеран могут заключить соглашение уже на следующей неделе. При этом он не исключил и затягивания процесса на месяцы.

«Думаю, у нас может быть сделка на следующей неделе. А может быть от соглашения нас отделяют месяцы. Еще предстоит проделать некоторую работу. Этим мы и занимаемся», — сказал господин Вэнс телеканалу CBS News.

29 мая Джей Ди Вэнс говорил, что США и Иран близки к заключению сделки. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп еще в начале апреля заявлял, что дает Ирану 48 часов для подписания соглашения.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль не подпускают к иранскому атому».

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