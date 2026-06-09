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Al Arabiya: Иран отрицает намеренную атаку на американский вертолёт

Иран сообщил международным посредникам, что не намеренно сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом, пишет Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

Иран сообщил международным посредникам, что не намеренно сбил американский вертолёт Apache над Ормузским проливом, пишет Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

По его данным, Тегеран заявил, что инцидент стал следствием «напряжённой обстановки» в районе пролива.

«Источник отверг утверждения о том, что инцидент стал результатом преднамеренного решения Ирана атаковать вертолёт», — говорится в публикации.

Отмечается, что иранские официальные лица в ходе контактов с посредниками подтвердили заинтересованность в продолжении дипломатических усилий и «недопущении того, чтобы этот инцидент подорвал ход текущих переговоров».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили американский вертолёт AH-64 Apache во время патрулирования над Ормузским проливом.

Журналист Axios Барак Равид со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне сообщил, что американские власти пока не установили, был ли преднамеренным удар иранского беспилотника по вертолёту США.

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