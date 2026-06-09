Первое в этом году выездное заседание Совета работающей молодежи состоялось в Нижнем Новгороде

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию экономики, промышленности, предпринимательству и туризму, региональный координатор федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое» в Нижегородской области, исполнительный директор АО «Хлеб» Сергей Пляскин 8 июня принял участие в первом в текущем году выездном заседании Совета работающей молодежи Нижегородской области под председательством Артема Канашкина. Об этом сообщает пресс-служба Гордумы.
Мероприятие состоялось на площадке АО «Гринатом».
В мероприятии приняли участие: заместитель Секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» — руководитель регионального исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко, председатель общественного Совета федерального партийного проекта Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Выбирай свое» в Нижегородской области, директор ГУ «Нижегородский инновационный бизнес-инкубатор», управляющей компании Технопарка в сфере высоких технологий «Анкудиновка» Тимур Радаев, директор филиала АО «Гринатом» в городе Нижнем Новгороде Олег Викулов.
В рамках заседания руководитель проектов по внутренним коммуникациям АО «Гринатом» Алена Колпакова рассказала об экосистеме молодежных сообществ компании, руководитель АНО «Академия Молодых Лидеров», заместитель министра демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Александр Коннов — о решении профориентационных задач и развитии молодежи в регионе, первый заместитель руководителя АНО «Академия Молодых Лидеров», основатель и руководитель клуба практических переговоров «Молодой Парламентарий» Петр Панов — о развитии коммуникаций и повышении компетенций молодых сотрудников, кандидат экономических наук, доцент, руководитель волонтерского отряда «ПромЭкскурсовод» НГТУ им. Р. Е. Алексеева, член Общественной палаты Нижнего Новгорода Елена Дубик — об итогах промышленного съезда «PROбудущее Нижнего».
Сергей Пляскин вручил Благодарность председателя городской Думы Олегу Викулову за оказание содействия в реализации федерального проекта партии «Единая Россия» «Выбирай свое» в Нижегородской области, создание условий для обмена практиками молодых специалистов в профессиональной деятельности, популяризацию промышленных профессий и проведение заседания Совета работающей молодежи Нижегородской области на своей площадке.
Напомним, что ранее председатель городской Думы Евгений Чинцов отмечал, что одна из главных задач подобных встреч — обмен опытом и поддержка молодых ребят, которые выбирают работу на промышленных предприятиях, Совет работающей молодежи играет в этой работе важную роль.
«Огромная благодарность всем, кто поддерживает молодых специалистов и помогает развивать промышленные профессии в нашем городе. Партийный проект “Единой России” “Выбирай свое” и Совет работающей молодежи будут работать на решение этой задачи и дальше», — отметил Евгений Чинцов.