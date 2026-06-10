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Губерниев — о результате матча Россия — Тринидад и Тобаго: атака смелая, победа очумелая

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил победу сборной России над командой Тринидада и Тобаго в товарищеском матче.

«Атака смелая, победа очумелая! А теперь, когда лето, выросла трава, солнце светит, футболисты идут в отпуск! На ЧМ не играем, но поиграем вдоволь зимой между собой», — написал Губерниев в Telegram-канале.

Встреча, проходившая на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счётом 3:0.

Также вратарь «Зенита» Денис Адамов дебютировал за сборную России. Он вышел на замену перед началом второго тайма вместо Антона Митрюшкина, который начал игру с первых минут.

Ранее исполняющий обязанности главного тренера сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг высказался о матче со сборной России.