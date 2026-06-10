Тегеран заявил о непреднамеренной атаке на вертолет США

Телеканал Al Arabiya сообщил, что Иран не намеревался сбивать американский вертолет Apache в районе Ормузского пролива.
Как уточняют источники телеканала, Тегеран уведомил посредников о том, что инцидент произошел непредумышленно, в связи с напряженностью вокруг Ормузского пролива. Иранские власти не отказываются от переговоров и продолжают придерживаться дипломатического курса.
Ранее стало известно о крушении ударного вертолета AH-64 Apache вблизи Ормузского пролива. Впоследствии президент США заявил, что машина была сбита Ираном, и пообещал принять ответные меры в отношении исламской республики.