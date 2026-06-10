Военная операция на Украине. Онлайн

Под Донецком при ударе дрона пострадали пять сотрудников предприятия.
Более 12 тыс. жителей Каменско-Днепровского округа остались без электроснабжения.
Вооруженные силы Украины атаковали территорию детского сада в селе Новоднепровка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.
Основные события 10 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.
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Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше