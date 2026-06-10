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Военная операция на Украине. Онлайн

Средства ПВО за день перехватили и уничтожили над регионами РФ и над акваторией Черного моря 292 украинских БПЛА самолетного типа.

Под Донецком при ударе дрона пострадали пять сотрудников предприятия.

Более 12 тыс. жителей Каменско-Днепровского округа остались без электроснабжения.

Вооруженные силы Украины атаковали территорию детского сада в селе Новоднепровка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области.

Основные события 10 июня — в онлайн-трансляции ТАСС.

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