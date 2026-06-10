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Сержант Голиков под ударами дронов спас раненых сослуживцев

Благодаря грамотным действиям военного удалось сохранить жизни бойцов.

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сержант Иван Голиков под ударами FPV-дронов эвакуировал более пяти раненых российских солдат, сообщили в Минобороны РФ.

«В момент, когда сержант Голиков выводил раненого товарища к месту эвакуации, противник поднял в воздух беспилотный летательный аппарат со сбросом. Иван, увидев приближение противника, прицельным огнем из стрелкового оружия уничтожил БПЛА, после чего продолжил движение. Благодаря грамотным и решительным действиям сержанта Голикова удалось своевременно эвакуировать более пяти человек, тем самым сохранить им жизнь», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали про рядового Вадима Ильина, который был номером артиллерийского расчета. Боец сбил из автомата атаковавший орудие дрон, что дало возможность артиллеристам продолжить боевую работу и уничтожить до 15 солдат ВСУ.

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