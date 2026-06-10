Дрозденко — о ситуации с топливом в Ленобласти: есть точечные сложности

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе после проведения совещания с представителями сетевых компаний.
«У крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет… Точечные сложности действительно возникают — прежде всего там, где объективно высокая концентрация тяжёлого транспорта», — написал он в Telegram.
Также сложности зафиксированы у частных владельцев АЗС.
Губернатор отметил, что некоторые компании — владельцы автопарков, опасаясь вымышленного дефицита, закупаются впрок и создают избыточную нагрузку на заправки — так возникает искусственный ажиотаж.
Дрозденко дал поручение руководителям администраций отслеживать ситуацию.