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Дрозденко — о ситуации с топливом в Ленобласти: есть точечные сложности

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе после проведения совещания с представителями сетевых компаний.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко прокомментировал ситуацию с топливом в регионе после проведения совещания с представителями сетевых компаний.

«У крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет… Точечные сложности действительно возникают — прежде всего там, где объективно высокая концентрация тяжёлого транспорта», — написал он в Telegram.

Также сложности зафиксированы у частных владельцев АЗС.

Губернатор отметил, что некоторые компании — владельцы автопарков, опасаясь вымышленного дефицита, закупаются впрок и создают избыточную нагрузку на заправки — так возникает искусственный ажиотаж.

Дрозденко дал поручение руководителям администраций отслеживать ситуацию.

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