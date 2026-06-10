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Судьи Румынии заявили о попытках политиков подчинить правосудие

Высший совет магистратуры страны решил информировать о ситуации европейские и международные учреждения.

БУХАРЕСТ, 10 июня. /ТАСС/. Высший совет магистратуры Румынии (отделение судей) осудил попытки правительства оказывать давление на судей и выступил в защиту независимости правосудия в стране. Протокол заседания размещен на сайте Высшего совета магистратуры.

«Отделение судей Высшего совета магистратуры (орган, контролирующий профессиональную деятельность судей и прокуроров — прим. ТАСС) констатировало беспрецедентную атаку против независимости правосудия, решило защищать независимость судей», — указывается в документе.

Решено также информировать о сложившейся ситуации европейские и международные учреждения, в том числе Еврокомиссию, Европарламент, ЕСПЧ, Совет Европы и ОБСЕ, а также передать решение президенту, правительству и МИД Румынии.

Согласно порталу hotnews.ro, на заседании глава совета Ливиу Одаджиу утверждал, что существует «план, согласно которому судебная власть должна быть подчинена политически, а независимость судей сведена к статусу государственного функционера». Участвовавшая в заседании председатель Высокого кассационного суда Лия Савоня подчеркнула, что «целью этого манипулирования в течение года, этого давления было ослабление судебной власти, ослабление реальной независимости судей».

Участники заседания утверждали, что в Румынии идет кампания по дискредитации судебной власти, а также раскритиковали проект закона о заработной плате, который «отрицает роль и место судебной власти в правовом государстве и, соответственно, само правовое государство в Румынии».

Многие в Румынии возмущены высокой оплатой труда судей и прокуроров и их ранним выходом на пенсию, что считают незаслуженной привилегией. В свою очередь судьи и прокуроры утверждают, что этот законопроект снижает их мотивацию и подрывает независимость правосудия. В СМИ этот спор называют конфликтом между исполнительной и судебной ветвями власти в Румынии.

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