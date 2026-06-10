Судьи Румынии заявили о попытках политиков подчинить правосудие

Многие в Румынии возмущены высокой оплатой труда судей и прокуроров и их ранним выходом на пенсию, что считают незаслуженной привилегией. В свою очередь судьи и прокуроры утверждают, что этот законопроект снижает их мотивацию и подрывает независимость правосудия. В СМИ этот спор называют конфликтом между исполнительной и судебной ветвями власти в Румынии.