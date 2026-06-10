Иран отметил лицемерие части членов СБ ООН по вопросу его ядерной программы

Совет Безопасности во вторник провел заседание по иранским санкциям, на котором западные страны выступили с критикой Ирана. «Еще одно проявление лицемерия и двойных стандартов на заседании Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении постпредства исламской республики в X. — Определенное число членов [Совбеза] повторили безосновательные утверждения против мирной ядерной программы Ирана, вторя кампании по дезинформации США и Израиля».
Иранские дипломаты отметили, что «на протяжении более чем пяти десятилетий Иран является ответственным участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС) и никогда не стремился обладать ядерным оружием». «Реальная угроза режиму нераспространения — это безнаказанность тех, кто атакует находящиеся под защитой мирные ядерные объекты, при этом утверждая о поддержании международного права и режима нераспространения», — говорится в сообщении.
Помимо этого, в постпредстве исламской республики указали, что текущая ситуация вокруг ядерной программы Тегерана представляет собой «прямое следствие выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), постоянного несоблюдения “евротройкой” (Великобританией, ФРГ и Францией — прим. ТАСС) своих обязательств, а также незаконных военных нападений США и Израиля на находящиеся под защитой иранские мирные ядерные объекты».
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН указал, что политизация работы Совбеза по вопросу санкций в отношении Ирана приведет лишь к дальнейшей эскалации, а также помешает сформировать условия для возобновления работы Международного агентства по атомной энергии в исламской республике.