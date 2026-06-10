Иран отметил лицемерие части членов СБ ООН по вопросу его ядерной программы

Иранские дипломаты отметили, что «на протяжении более чем пяти десятилетий Иран является ответственным участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС) и никогда не стремился обладать ядерным оружием». «Реальная угроза режиму нераспространения — это безнаказанность тех, кто атакует находящиеся под защитой мирные ядерные объекты, при этом утверждая о поддержании международного права и режима нераспространения», — говорится в сообщении.