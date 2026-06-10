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Иран отметил лицемерие части членов СБ ООН по вопросу его ядерной программы

Постоянное представительство Ирана при всемирной организации указало на то, что на протяжении более чем пяти десятилетий Тегеран «является ответственным участником ДНЯО и никогда не стремился обладать ядерным оружием».

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Часть членов Совета Безопасности (СБ) ООН проявляют лицемерие и двойные стандарты, повторяя за США и Израилем безосновательные обвинения в отношении ядерной программы исламской республики. На это указало постоянное представительство Ирана при всемирной организации.

Совет Безопасности во вторник провел заседание по иранским санкциям, на котором западные страны выступили с критикой Ирана. «Еще одно проявление лицемерия и двойных стандартов на заседании Совета Безопасности ООН, — говорится в сообщении постпредства исламской республики в X. — Определенное число членов [Совбеза] повторили безосновательные утверждения против мирной ядерной программы Ирана, вторя кампании по дезинформации США и Израиля».

Иранские дипломаты отметили, что «на протяжении более чем пяти десятилетий Иран является ответственным участником ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия — прим. ТАСС) и никогда не стремился обладать ядерным оружием». «Реальная угроза режиму нераспространения — это безнаказанность тех, кто атакует находящиеся под защитой мирные ядерные объекты, при этом утверждая о поддержании международного права и режима нераспространения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в постпредстве исламской республики указали, что текущая ситуация вокруг ядерной программы Тегерана представляет собой «прямое следствие выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — прим. ТАСС), постоянного несоблюдения “евротройкой” (Великобританией, ФРГ и Францией — прим. ТАСС) своих обязательств, а также незаконных военных нападений США и Израиля на находящиеся под защитой иранские мирные ядерные объекты».

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН указал, что политизация работы Совбеза по вопросу санкций в отношении Ирана приведет лишь к дальнейшей эскалации, а также помешает сформировать условия для возобновления работы Международного агентства по атомной энергии в исламской республике.

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