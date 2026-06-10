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Трамп: инцидент с вертолётом США «не был большой проблемой»

Президент США Дональд Трамп назвал сбитие американского вертолёта Apache у Ормузского пролива «небольшой проблемой» и подчеркнул, что пилот не пострадал.

Президент США Дональд Трамп назвал сбитие американского вертолёта Apache у Ормузского пролива «небольшой проблемой» и подчеркнул, что пилот не пострадал.

Об этом американский лидер сказал в телефонном разговоре с The Wall Street Journal.

«Он (Трамп. — RT) попытался преуменьшить значение инцидента с вертолётом, заявив, что это “не было большой проблемой”, — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что иранские силы минувшей ночью сбили вертолёт Apache во время патрулирования над Ормузским проливом. Он отметил, что Соединённые Штаты «должны по необходимости ответить на эту атаку».

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник сообщил, что Иран передал международным посредникам, что ненамеренно сбил американский вертолёт.

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