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Суд Петербурга запретил к распространению три фильма с пропагандой ЛГБТ

В Санкт-Петербурге суд запретил к распространению на территории России три иностранных фильма, в которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения*.

В Санкт-Петербурге суд запретил к распространению на территории России три иностранных фильма, в которых пропагандируются нетрадиционные сексуальные отношения*.

Об этом пишет объединённая пресс-служба судов города.

Речь идёт о кинокартинах «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем».

«На указанных интернет-страницах размещена информация, вызывающая интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям», — подчеркнули представители судебной системы.

Таким образом, суд признал информацию, которую распространяли на порталах по шести сетевым адресам, запрещённой.

Ранее Минкультуры России прокомментировало «запрет» ряда фильмов из-за темы чайлдфри.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

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