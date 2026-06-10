Журналист Зайпель: Каллас не может сама устанавливать условия по диалогу с РФ

В какой-то момент, по его словам, Евросоюз все же должен будет так или иначе «выработать переговорные позиции, а также, разумеется, назначить переговорщика или переговорщицу» — и вот тогда, заметил Зайпель, «процесс пойдет дальше». «А сейчас мы все еще находимся на этапе этих дебатов, — объяснил он. — Кто станет представителем? Кого нам удастся продвинуть? И кого мы во что бы то ни стало хотим не допустить к этой роли?».