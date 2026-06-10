Журналист Зайпель: Каллас не может сама устанавливать условия по диалогу с РФ

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава евродипломатии Кая Каллас не может единолично устанавливать условия для диалога с Москвой за сотни миллионов европейцев, даже если она убеждена в обратном. Такое мнение выразил в интервью ТАСС немецкий журналист, публицист и кинодокументалист Хуберт Зайпель, заметив со своей стороны, что диалог между ЕС и Россией так или иначе должен состояться, однако пока европейцы по-прежнему находятся «на этапе дебатов».
«Конечно, диалог [между РФ и ЕС] должен состояться», — согласился он. «Сейчас мы находимся на этапе обсуждения предложений и видим, что российский президент Владимир Путин сделал шаг вперед, — подчеркнул журналист, имея в виду озвученную Путиным кандидатуру экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, — а ему в ответ тут же говорят: “Почему? Это же друг Путина. Это Putinversteher (термин, использующийся в Германии для людей, разделяющих взгляды президента РФ — прим. ТАСС). Как мы можем на это пойти?”.
И вместе с этим, продолжил Зайпель, у главы дипслужбы ЕС Каллас «есть своя собственная повестка»: «Не следует забывать, чем она занималась раньше и что у нее в голове. Но мы ведь не можем позволить и госпоже Каллас устанавливать для 450 млн европейцев условия, которые, как она считает, только она может устанавливать». Глава европейской дипломатии, будучи эстонкой, представляет страну с населением лишь в 1,3 млн человек, напомнил журналист.
В какой-то момент, по его словам, Евросоюз все же должен будет так или иначе «выработать переговорные позиции, а также, разумеется, назначить переговорщика или переговорщицу» — и вот тогда, заметил Зайпель, «процесс пойдет дальше». «А сейчас мы все еще находимся на этапе этих дебатов, — объяснил он. — Кто станет представителем? Кого нам удастся продвинуть? И кого мы во что бы то ни стало хотим не допустить к этой роли?».
В мае Путин обозначил свою позицию, заявив, что экс-канцлер Германии Герхард Шредер является предпочтительной кандидатурой для возможных переговоров между ЕС и Россией. При этом российская сторона, отметил президент, никогда не была закрыта для переговоров. Как впоследствии подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва готова говорить с европейскими странами, но «сама не напрашивается на диалог» и «никогда не будет бегать и умолять».
Полный текст интервью будет опубликован в 09:45 мск.